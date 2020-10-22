OPPO A33 с дисплеем 90 Гц представлен в Европе

В конце сентября OPPO анонсировала смартфон OPPO A33 в Индонезии, теперь смартфон официально доступен в Европе.

OPPO A33 имеет 6,5-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 90Гц. IPS дисплей обеспечивает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 460 в паре 3 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 32 ГБ встроенной памяти.

Смартфон работает на базе ОС Android 10, на которую накладывается оболочка ColorOS 7.2. На задней стороне телефона находится прямоугольный модуль камеры, который включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера свою очередь получила 8 Мп.

OPPO A33 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 18 Вт. Цена смартфона составляет с 4 ГБ ОЗУ 176 долларов, а версия с 6 ГБ - 211 долларов.