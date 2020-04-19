OPPO A52 на официальных фото

Мы уже довольно давно привыкли к тому, что смартфоны сливаются в сеть еще задолго до официального анонса, так как слишком уж много возможностей для производителя выдать секретную информацию. Ведь нужно фотографии смартфона и журналистам отправить, и показать своим пиар-менеджерам, и отправить разметку для компаний, которые чехлы делают, и все в таком духе. И в столь громадном количестве моментов очень легко вдруг слить информацию, которая потом моментально распространится по сети. Именно это и произошло со смартфоном OPPO A52, который уже сейчас появился на просторах интернета в формате достаточно качественных фотографий. Вероятно, скоро и сам смартфон покажут, но сейчас об этом говорить рано, так как точных дат у нас нет.