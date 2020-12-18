OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц запуще

Компания OPPO представила бюджетный смартфон A53 с поддержкой 5G. Смартфон в настоящее время доступен для бронирования на официальном сайте Vivo. OPPO A53 5G имеет полноэкранный дизайн с отверстием, расположенным в верхнем левом углу дисплея, в котором размещается селфи-камера. Задний дизайн включает в себя тройную камеру, которая размещена в модуле квадратной формы рядом со светодиодной вспышкой.

OPPO A53 работает на процессоре MediaTek Dimensity 720, который использует 7-нм техпроцесс TSMC. Процессор имеет пиковую частоту 2,0 ГГц и поддерживает двухрежимную сеть 5G SA / NSA. Устройство оснащено 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2400 × 1080 пикселей. Экран также имеет частоту обновления 90 Гц.

Смартфон OPPO A53 оснащен тремя интеллектуальными камерами AI. Основная камера - это сенсор на 16 мегапикселей, которому помогают 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельная камера в портретном стиле. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4040 мАч. Ещё телефон оснащен датчиком отпечатков пальцев на боковой панели и имеет разъем для наушников 3,5 мм.

Смартфон доступен в конфигурациях 6 ГБ + 128 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Модель с 4 ГБ + 128 ГБ стоит 198 долларов. OPPO A53 доступен в трех цветовых вариантах - фиолетовый, зеленый и черный.
Комментарии и отзывы OPPO A53 5G
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