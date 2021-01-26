OPPO A55 5G выпущен в Китае с процессором Dimensity 700

Компания OPPO представила новый бюджетный смартфон 5G под названием OPPO A55 5G в Китае.

OPPO A55 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 700 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На передней панели телефона установлена ​​6,5-дюймовая IPS панель с разрешением 1600 x 720 пикселей. Дисплей меет частоту обновления 60 Гц, частоту дискретизации касания 60 Гц, цветовую гамму 71% NTSC, 269 PPI, коэффициент контрастности 1500: 1 и пиковую яркость 480 нит.

Новинка поставляется с выровненной по вертикали тройной камерой на задней панели, состоящей из 13-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельного датчика для портретных снимков. А для селфи и видеозвонков на передней панели есть 8-мегапиксельная камера.

Для подключения устройство поддерживает 5G, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.1, GNSS (BeiDou, GALILEO, QZSS, ГЛОНАСС), разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. Также в смартфоне для безопасности на боковой грани находится датчик отпечатков пальцев, компас, датчик внешней освещенности, акселерометр, датчик приближения и гироскоп.

OPPO A55 5G поставляется в двух цветах: Brisk Blue и Rhythm Black. Устройство работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11 и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержка зарядки 10Вт. В Китае смартфон продается по цене 247 долларов США.
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