OPPO A5s официально представлен

Состоялся официальный анонс смартфона OPPO A5s, который производитель считает представителем среднего класса. Это довольно производительное устройство, у которого за основу взят процессор Helio P35. Он работает на восьми вычислительных ядрах и предоставляет вам возможность играть в абсолютно любые игровые проекты, запускать разнообразные развлекательные программы или приложения для работы. При этом гаджет смотрится довольно привлекательно в плане внешнего вида, у него очень качественный дисплей и масса прочих преимуществ, которые делают его наиболее интересным выбором в своем классе. Сейчас информации об официальной цене нет, но она очень скоро появится и мы уверены, что это будет классная цена для своего рынка.