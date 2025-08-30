OPPO A6 Max получил батарею на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6 Max, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка также характеризуется 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1600 нит и фирменным защитным стеклом с поддержкой влажных касаний, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, системой охлаждения с испарительной камерой VC площадью 5200 мм², 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, корпусом толщиной 7,7 мм и массой 198 граммов, батареей ёмкостью 7000 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, сертификацией SGS о работоспособности в условиях высокой температуры и модулем NFC. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 225 долларов.