OPPO A6 Pro 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OPPO A6 Pro 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной однокристальной системы с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 736 и 2010 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице OPPO A5 Pro 5G оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,67-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
