OPPO A7 Pro Max получит батарею на 10000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона OPPO A7 Pro Max, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и подэкранного дактилоскопического сенсора, батареи ёмкостью 10000 мАч, корпуса толщиной 8,47 мм и массой 226 граммов, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 c максимальной частотой до 2,4 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также селфи-камеры разрешением 50 Мп. Ориентировочная цена смартфона и дата презентации пока не сообщаются.

Китайская версия Xiaomi 17T получит более ёмкий аккумулятор…
Компания Xiaomi объявила, что китайская версия недавно представленного на глобальном рынке Xiaomi 17T пол…
MediaTek и Qualcomm теряют позиции на рынке…
Стремительный рост цен на чипы памяти меняет структуру рынка смартфонов. Производители всё чаще делают ст…
iQOO 16 не получит активную систему охлаждения …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 16, релиз которого ож…
Oukitel WP500 Ultra получил аккумулятор на 10000 мАч…
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP500 Ultra, одной из особенностей к…
Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ …
Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из …
HONOR X80 Pro Max получит батарею на 11000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR X80 Pro Max, котор…
Apple победила конкурентов за счёт удержания цен…
По информации аналитиков, новых подход компании Apple в разрезе экономической составляющей начал проявлят…
iQOO 15 Ultra оказался популярнее других китайских флагманов…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл сведения об активациях флагманских Ultra-смартфонов на…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor