OPPO A7 Pro Max получит батарею на 10000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона OPPO A7 Pro Max, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и подэкранного дактилоскопического сенсора, батареи ёмкостью 10000 мАч, корпуса толщиной 8,47 мм и массой 226 граммов, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 c максимальной частотой до 2,4 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также селфи-камеры разрешением 50 Мп. Ориентировочная цена смартфона и дата презентации пока не сообщаются.