OPPO A72 5G выглядит очень привлекательно

На протяжение довольно длительного времени на просторах интернета обсуждали выход нового смартфона OPPO A72 5G, который, как оказалось, получил очень даже мощную начинку, производительный процессор, систему камер довольно достойную и массу других преимуществ. Хотя, конечно, главное преимущество данного смартфона в том, что он при наличии всех этих сильных сторон обладает довольно низкой стоимостью. Для многих пользователей это будет действительно заметное преимущество, ведь не все готовы отдавать за качественный флагман тысячу долларов или около того. Ожидаем полноценного релиза у нас в стране и тогда можно будет говорить более предметно о данной новинке. Сейчас все же без понимания стоимости для нашего рынка оценить преимущества или недостатки нельзя.