OPPO A73 5G был обнаружен в сети

OPPO A73 5G был обнаружен в сети, что свидетельствует о том, что компания может вскоре выпустить вариант 5G.

Технические характеристики, цена и изображения устройства появились в сети. A73 5G отличается дизайном от варианта без 5G. Также внутренние компоненты имеют несколько отличий.

OPPO A73 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662, в то время как этот вариант 5G указан как упакованный чипсетом MediaTek Dimensity 720. Размер дисплея также отличается, поскольку вариант 5G, по слухам, оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном FullHD + с водяной выемкой вверху. Дисплей A73 5G имеет частоту обновления 90 Гц и дырокол, расположенный в верхнем левом углу, на котором размещается 8-мегапиксельный селфи-шутер по сравнению с 16-мегапиксельным на A73.

Под капотом A73 5G укомплектован емкостью 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Другие просочившиеся характеристики A73 5G включают ColorOS 7.2 на базе Android 10, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Также есть сбоку сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB-C и NFC. OPPO A73 5G будет стоить 350 долларов США.
Комментарии и отзывы OPPO A73 5G
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