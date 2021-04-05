OPPO A74 официально представлен

На протяжении достаточно длительного времени в сети ходила информация о новом смартфоне компании OPPO, а сегодня смартфон с названием A74 был официально представлен. За основу производительности данного смартфона взят процессор от компании Qualcomm под названием Snapdragon 662, поддерживать производительность данного устройства будет оперативная память объемом 6 ГБ, а встроенная память представлена накопителем на 128 ГБ. при этом основная система камера представлена тремя датчиками изображения, так что смартфон снимать должен достаточно прилично, также имеется весьма большой дисплей с фронтальной камерой, которая расположена в левом верхнем углу прямо в самом экране. Стоимость данного смартфона составляет 250 долларов, что вполне адекватно при данных характеристиках.

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