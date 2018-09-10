OPPO A7X выглядит шикарно

Современные смартфоны некоторых компаний нам нравятся заметно больше, чем те же флагманы от компании Apple. Например, вот в свет вышел OPPO A7X. На фронтальной панели у нас вся площадь отведена под экран, лишь сверху небольшой островок отдали под фронтальную камеру. Но, там нет громадной вставки, как у некоторых. На тыльной стороне у нас красивая текстура, при том в нескольких вариантах, сканер отпечатков пальцев весьма приятный и двойная камера. Выглядит устройство весьма стильно, а там ведь внутри еще и производительная начинка, позволяющая вам без труда сражаться с виртуальными врагами или просто работать. Да и стоит такое устройство заметно дешевле потенциальных конкурентов, что тоже приятно. Особенно на рынке, где смартфоны продают за 1000 долларов или даже дороже.