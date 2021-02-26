OPPO A91 получил Android 11

Китайский производитель смартфонов OPPO доставляет пользователям обновление ColorOS 11 на базе Android 11 на свои устройства по всему миру с момента анонса операционной системы в сентябре 2020 года. Ранее в этом месяце компания поделилась своим графиком обновления ColorOS 11 и на февраль 2021 года. Следуя графику, компания начала отправлять обновление и на смартфон OPPO A91. OPPO A91 был официально представлен в конце декабря 2019 года с ColorOS 6.1 на базе Android 9.0 Pie. Позже телефон был обновлен до ColorOS 7 на базе Android 10. Сейчас компания начала бета-тест версии ColorOS 11 на Android 11. Стоит отметить, что на данный момент программа OPPO A91 ColorOS 11 Beta работает только в Индонезии, в других регионах устройство получит обновление гораздо позже.