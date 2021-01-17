OPPO A93 5G доступен для покупки в Китае

OPPO анонсировала телефон OPPO A93 5G, который оснащен 6,5-дюймовым LTPS дисплеем с дырочкой. Экран поддерживает разрешение FHD+, цветовую гамму DCI-P3, плотность пикселей 405ppi и частоту обновления 90 Гц.

За фронтальную съемку отвечает 8-мегапиксель модуль, а задняя часть смартфона имеет систему с тремя камерами, которая включает 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный портретный объектив и 2-мегапиксельную макро-камеру. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 480 в паре с 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Другие функции OPPO A93 5G включают: боковой сканер отпечатков пальцев, функцию разблокировки по лицу, ОС Android 11 на базе ColorOS 11.1, две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Версия OPPO A93 5G объемом 8 ГБ + 256 ГБ стоит 309 долларов США, а версия с 8/128 ГБ пока не известна.
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