OPPO A93 получил апдейт прошивки

OPPO выпустила обновление ColorOS 11 на базе Android 11 на свои смартфоны еще в сентябре 2020 года. Более того, на ряде устройств уже установлена стабильная сборка, тогда как на многих смартфонах производителя все еще работает бета-версия — к этому списку добавляется OPPO A93 из среднего класса. Для тех, кто не знает, OPPO A93 — это переименованный OPPO F17 Pro для некоторых стран Азии. F17 Pro уже получил обновление ColorOS 11 в ноябре 2020 года, однако A93 начал получать его только сейчас. По данным PiunikaWeb, в январе компания запустила программу бета-тестирования этого телефона. Спустя месяц фирма приступает к выпуску стабильного релиза. Правда, ожидать чего-то невероятно нового не стоит, вы этого просто не увидите, так как апдейт нацелен на стабильность.