OPPO A94 получил одобрение от агентства IMDA Сингапура

OPPO работает над новым смартфоном под названием OPPO A94. Телефон получил одобрение от агентства IMDA.

Листинг IMDA OPPO A94 показывает, что номер модели смартфона является - CPH2203. К сожалению, помимо того, что это телефон LTE с поддержкой GPS и Bluetooth, в списке IMDA нет информации о его характеристиках. Но по слухам сети, смартфон получит 6.2 дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD+. На задней части корпуса размещены три модуля со светодиодной вспышкой. Также OPPO A94 будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Новинка должна поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе ColorOS 11.1. Он может питаться от аккумулятора емкостью 4310 мАч. Пока не подтверждено, поддерживает ли устройство быструю зарядку.
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