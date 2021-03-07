OPPO A94

Компания OPPO представила новый смартфон серии A под названием OPPO A94.

Новинка получила 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с дизайном перфорирования. Дисплей предлагает разрешение Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, обычную частоту обновления 60 Гц, частоту дискретизации до 180 Гц, плотность пикселей 409 пикселей на дюйм, 92-процентную цветовую гамму DCI-P3 и яркость 430 нит.

OPPO A94 имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, которая поддерживает такие функции, как замедленная съемка, украшение селфи, ночной и портретный режимы. На задней стороне устройства есть 48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio P95 вместе с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Телефон поставляется с 128 ГБ памяти UFS 2.0 и слотом для карт памяти microSD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4310 мАч, который поддерживает быструю зарядку VOOC Charge мощностью 30 Вт. OPPO A94 работает под управлением ОС Android 11 на базе ColorOS 11.1. Он предлагает другие функции, такие как две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, датчик отпечатков пальцев на экране и аудиоразъем 3,5 мм.
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