OPPO ColorOS 12 на основе Android 12 выйдет в сентябре

Google уже анонсировал операционную систему Android 12, и ожидается, что технологический гигант выпустит ее стабильную версию где-то в этом месяце. И вполне ожидаемо, что производители смартфонов выпустят свои собственные мобильные ОС на базе последней версии ОС Android. В соответствии с этим OPPO также готовится к запуску ColorOS 12, и сегодня китайская компания подтвердила, что новейшая версия ColorOS будет официально представлена ​​в Китае где-то с середины до конца сентября. OPPO еще не сообщила официально точную дату запуска ColorOS 12, но, учитывая, что это уже вторая неделя месяца, а в середине сентября запланировано несколько крупных запусков, компания, скорее всего, представит последнюю версию её кастомной прошивки для Android ближе к концу сентября.

Кроме того, прежде чем OPPO анонсирует ColorOS 12, Google выпустит стабильную версию последней мобильной операционной системы Android, Android 12. Например, OPPO выпустила ColorOS 11 вскоре после того, как было объявлено о выпуске стабильной версии Android 11, и мы ожидаем, что то же самое продолжится и в этом году. Новое программное обеспечение OPPO, как сообщается, имеет новую функцию под названием «Межэкранное соединение», которая аналогична многоэкранной совместной работе Huawei. Компания также намерена перенять несколько новых функций из китайских скинов Android, в том числе MIUI от Xiaomi, Flyme от Meizu, Smartisan OS и HydrogenOS. Ждем апдейта с большим нетерпением.