OPPO Enco Buds показались в сети

Если вы посмотрите на рынок современных беспроводных наушников, то заметите, что большинство производителей в последнее время стали использовать в своих моделях активное подавление шума. Это, безусловно, хорошая новость, так как возможность не слышать окружающий вас шум — очень приятная. И теперь, когда в сеть условно слили новые наушники OPPO Enco Buds, оказалось, что данная модель тоже оборудована достаточно качественной системой активного подавления шумов. Новость просто прекрасная, так как производитель обещал представить относительно доступное решение, которое будут продавать за разумные деньги. И в этом случае OPPO Enco Buds действительно порадуют потенциального покупателя своими функциями и стоимостью.

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