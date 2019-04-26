OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition для фанатов

Если вы большой фанат «Мстителей» и хотите получить максимум удовольствия не только от последнего фильма, но и в целом от этой киновселенной, то смартфон OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition вам точно понравится. Это просто шикарное устройство, которое не только в техническом плане радует своего пользователя, но и привлекает внешним видом, дизайном и прочими характеристиками. На тыльной стороне нарисован логотип «Мстителей», это смотрится крайне необычно, плюс комплект поставки очень даже привлекательный. Для коллекционеров или настоящих фанатов это действительно крутая возможность за небольшую сумму денег получить крутой продукт и насладиться его уникальностью. Правда, цена вопроса пока что не называется.