OPPO F11 Pro получает стабильное обновление ColorOS 11

Бренд OPPO начала набор бета-тестеров для OPPO F11 Pro обновления ColorOS 11 на базе Android 11 ещё в конце 2020 года. Теперь спустя несколько месяцев OPPO F11 Pro получил стабильное обновление.

Однако никаких подтверждений относительно журнала изменений или версии прошивки обновления не поступало. Oppo F11 Pro был запущен в марте 2019 года и работал под управлением Android 9 Pie ColorOS 6 из коробки. Информации о новых функциях, которые принесет обновление, нет. Также нет информации о прилагаемом патче безопасности Android или версии прошивки обновления. Oppo не предоставила подробностей относительно развертывания ColorOS 11 для многих своих смартфонов. Однако ранее компания опубликовала график глобального плана развертывания Android 11 на многих своих устройствах.

Если у вас есть смартфон OPPO F11 Pro, перейдите в Настройки> Обновление программного обеспечения, чтобы проверить, получило ли ваше устройство стабильное обновление ColorOS 11.