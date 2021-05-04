OPPO F11 Pro получает стабильное обновление ColorOS 11

Бренд OPPO начала набор бета-тестеров для OPPO F11 Pro обновления ColorOS 11 на базе Android 11 ещё в конце 2020 года. Теперь спустя несколько месяцев OPPO F11 Pro получил стабильное обновление.

Однако никаких подтверждений относительно журнала изменений или версии прошивки обновления не поступало. Oppo F11 Pro был запущен в марте 2019 года и работал под управлением Android 9 Pie ColorOS 6 из коробки. Информации о новых функциях, которые принесет обновление, нет. Также нет информации о прилагаемом патче безопасности Android или версии прошивки обновления. Oppo не предоставила подробностей относительно развертывания ColorOS 11 для многих своих смартфонов. Однако ранее компания опубликовала график глобального плана развертывания Android 11 на многих своих устройствах.

Если у вас есть смартфон OPPO F11 Pro, перейдите в Настройки> Обновление программного обеспечения, чтобы проверить, получило ли ваше устройство стабильное обновление ColorOS 11.

Комментарии и отзывы OPPO F11 Pro
Новости:
ZTE Axon 30 Ultra будет доступен за пределами Китая

Китайская компания ZTE объявила, что новый флагман ZTE Axon 30 Ultra будет доступен для международных по...
ASUS Zenfone 8 получит 3,5-мм разъем

Выпущенные в прошлом году флагманские смартфоны ASUS Zenfone 7 довольно неожиданно лишились 3,5-мм разъем...
Huawei P50 показали на новых рендерах

Профильный ресурс GizmoChina опубликовал новую порцию рендеров еще не представленного официально смартфон...
Xiaomi запускает серию Mi 11X в Индии

Китайская компания Xiaomi запустила серию Mi 11X в Индии. В эту серию вошли два смартфона: Mi 11X и Mi 11...
Samsung Display запускает производство панелей для смартфонов в Индии

Компания Samsung Display начала производство дисплеев для смартфонов в Индии. Компания, которая является ...
Realme Narzo 20 второй телефон компании ...
Realme Narzo 20 второй телефон компании Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 год...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБКитайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
EKWB выпустила водоблок EK-Quantum Magn...
EKWB выпустила водоблок EK-Quantum Magn EKWB выпускает новый водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Magnitude sTRX4 имеет ассиметричны...
Aerocool представила блоки питания серии...
Aerocool представила блоки питания серииAerocool представила новую серию блоков питания под названием Dorado. В серию вошли модели мощностью 500 ...
Facebook больше не выпускает Oculus Rift...
Facebook больше не выпускает Oculus RiftСегодня представители компании Facebook официально подтвердили зарубежному иностранном изданию, что произ...
Как выбрать держатель для смартфона...
Как выбрать держатель для смартфонаМожно смело сказать, что ...
Xiaomi Mi 10 Ultra первое устройство со ...
Xiaomi Mi 10 Ultra первое устройство со Смартфон Mi 10 Ultra стал первым смартфоном, получившим стабильное обновление MIUI 12.5. ...
Honor V40 Light Luxury Edition оценен в ...
Honor V40 Light Luxury Edition оценен в Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 Light Luxury Edition, одной из особенностей к...
Смартфон HTC Wildfire E3 представлен в Р...
Смартфон HTC Wildfire E3 представлен в РHTC представила в России свой новый смартфон Wildfire E3. Он имеет два цветовых решения: синий и черный. ...
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выходит на PS...
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выходит на PSРимейк Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 успешно стартовал на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC в прошлом ...
Выбираем подставку под смартфон...
Выбираем подставку под смартфонАксессуары в последнее время стали достаточно доступными и востребованными, так что сегодня мы разберём, ...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11Sonnet представила док-станцию Echo 11 Thunderbolt 4. Устройство оснащено тремя портами USB 3.2 Gen 2 Typ...
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключениемОбзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor