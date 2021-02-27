OPPO F19 Pro+ получит 90-Гц дисплей

В сети появились подробности о смартфоне OPPO F19 Pro+, одной из особенностей которого поддержка мобильных сетей пятого поколения. Итак, аппарат получит новенькую восьмиядерную платформу MediTek Dimensity 1200 c тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с, экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 90 Гц, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 128 ГБ флеш-памяти и 8 ГБ оперативной памяти. Помимо OPPO F19 Pro+, китайский производитель выпустит модели F19 Pro и OPPO F19. Дата официальной презентации и ориентировочная цена смартфонов пока не сообщаются.

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