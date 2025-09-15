OPPO F31 оценили в 260 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO F31 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 Energy с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2.

Новинка также получила 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением 2372:1080 точек, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и частотой ШИМ-регулировки до 2160 Гц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15.0, сдвоенную основную камеру с модулями 50 Мп (датчик OV50D40 и OIS) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, подэкранный дактилоскоп, стереодинамики, 5G-модем, прочность по стандарту MIL-STD-810H, защиту от пыли и воды (IP66, IP68 и IP69), батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью и корпус толщиной 8 мм. Также была представлена модель F31 Pro 5G, которая отличается процессором MediaTek Dimensity 7300-Energy и 32-Мп фронтальной камерой. Смартфоны оценен в эквивалент 260 и 305 долларов за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.