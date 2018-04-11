Селфи-смартфон OPPO F7 появится в продаже на российском рынке 25 апреля

Селфи-смартфон OPPO F7 представлен в России. Гаджет OPPO F7 получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2280*1080 и соотношением сторон 19:9. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с графическим ускорителем Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативная память и накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения. Смартфон оснащён фронтальной камерой с разрешением 25 Мп и аппаратным HDR-сенсором с поддержкой AI SelfieTune 2.0, основанной на технологии распознавания внешности с применением искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора равна 3 400 мА.ч. Старт продаж новинки ожидается на российском рынке 25 апреля.