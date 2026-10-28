Samsung Galaxy A08 вышел в Индии за 195 долларов

Компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A08 на первый крупный рынок после сентябрьского релиза в ОАЭ за 175 долларов. В Индии за новинку просят эквивалент 195 долларов.

Напомним, что смартфон оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MC2 и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой 8 Мп, двойной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, корпусом толщиной 8 мм и защитой от воды и пыли по стандарту IP64.