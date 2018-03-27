OPPO F7 скопировал не лучшую фишку iPhone X

2018-03-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO F7; [65]
Официально представлен смартфон OPPO F7, который пользователи встретили не очень тепло. Дело в том, что пользователи не очень оценили желание и стремление производителей копировать основную фишку iPhone X — монобровь на верхней части дисплея. А у OPPO F7 именно эта фишка и присутствует, хотя нижняя рамка под дисплеем указывает на то, что вполне можно было обойтись и без установки этой площадки посреди экрана. Собственно ,сейчас каждый второй смартфон получает вот такие особенности во внешнем виде, хотя пользователям нравится полноценный дисплей без вырезов. Особенно если учитывать, что помимо вот такого непонятного выреза, у смартфона больше ничего интересного и нет. Зачем, спрашивается, делать смартфон без изюминки и копировать то, что явно является не лучшим решением в iPhone X? Это же нелогично.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователейОбзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователей
Обзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панельюОбзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панелью
Обзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестами
Обзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощноОбзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощно
Обзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSDОбзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSD
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апока...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокаСюжетная линия Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты ч...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Р...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. РБольшинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мир...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мирЯ достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колониз...
Предварительный обзор Logitech G560. С п...
Предварительный обзор Logitech G560. С пЯ не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальным...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальнымБольшинство современных геймеров мечтают стать стримерами, это факт. Сидеть целыми днями за компьютером, ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor