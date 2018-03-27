OPPO F7 скопировал не лучшую фишку iPhone X

Официально представлен смартфон OPPO F7, который пользователи встретили не очень тепло. Дело в том, что пользователи не очень оценили желание и стремление производителей копировать основную фишку iPhone X — монобровь на верхней части дисплея. А у OPPO F7 именно эта фишка и присутствует, хотя нижняя рамка под дисплеем указывает на то, что вполне можно было обойтись и без установки этой площадки посреди экрана. Собственно ,сейчас каждый второй смартфон получает вот такие особенности во внешнем виде, хотя пользователям нравится полноценный дисплей без вырезов. Особенно если учитывать, что помимо вот такого непонятного выреза, у смартфона больше ничего интересного и нет. Зачем, спрашивается, делать смартфон без изюминки и копировать то, что явно является не лучшим решением в iPhone X? Это же нелогично.