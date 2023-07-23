OPPO Find N3 прочат батарею на 4805 мАч

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Oppo Find N3, официальный релиз которого ожидается в конце этого года. Утверждается, что устройство оснастят аккумулятором ёмкостью 4805 мАч против 4520 мАч у предшественника, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2440:2268 пикселей.

Предыдущие слухи прочили грядущей новинке 7,1-дюймовый складной экран и 5,54-дюймовый внешний, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и фронтальную камеру разрешением 32 Мп.