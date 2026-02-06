OPPO Find X10 Pro получит две 200-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X10 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит основную камеру с двумя 200-Мп сенсорами оптического размера 1/1,3 дюйма.

Похожую конфигурацию приписывают и старшей модели OPPO Find X9 Ultra – 200 Мп (датчик Sony LYT-901 оптического формата 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5), 200 Мп (перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (телеобъектив с 10-кратным оптическим приближением). Этот смартфон также должен получить 6,82-дюймовый OLED-экран с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7300 мАч и фронтальную камеру на 50 Мп.