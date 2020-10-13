OPPO Find X2 - издание League of Legends выйдет 19 октября

Компания OPPO планирует выпустить специальную модель для смартфона Find X2 и линейки часов, основанную на популярной MOBA-игре League of Legends.

Издание Find X2 League of Legends будет официально запущено 19 октября в Китае. Специальная версия будет иметь специальную окраску и эксклюзивную тему, а также будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Запуск приурочен к 11-летию со дня выхода многопользовательской онлайн-игры League of Legends. Специальная серия Find X2 предназначена для празднования годовщины.

Также были опубликованы рендеры версии Find X2 LOL, показывающие, что на задней панели устройства будет логотип Worlds 2020, который является маркетинговым названием чемпионата мира сезона 2020 года.

Устройство будет оснащено тройной камерой на задней панели и оснащено флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865. Устройство будет работать под управлением ColorOS 7 на базе Android 10. Спецификации останутся такими же, как у обычного Find X2.
Комментарии и отзывы OPPO Find X2 League of Legends
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