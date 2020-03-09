OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition премиум версия смартфона

Компания OPPO представила премиальную версию смартфона Find X2 Pro.

Смартфон получил название OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition. Это лимитированная версия смартфона, которая разработана совместно с дизайном автомобиля Lamborghini Aventador SVJ.

Это тот же смартфон OPPO Find X2 Pro но с некоторыми улучшениями. Корпус смартфона изготовлен из карбонового волокна и также на ней разместили логотип Lamborghini. Ещё смартфоне увеличили объем встроенной памяти до 512 ГБ.

В комплект к смартфону добавили ещё эксклюзивные аксессуары: специальный чехол, наушники, автомобильное зарядное устройство, кабель и адаптер для зарядки. Все эти аксессуары выполненные в эксклюзивном дизайне.

Смартфон OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition будет продаваться ценником в 1875 долларов.