OPPO Find X3 Pro получит дисплей QHD+

В базе данных утилиты AIDA64 обнаружились сведения о флагманском смартфоне OPPO Find X3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленная ОС ColorOS 11.2 на базе Android 11, дисплей с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 3 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку проводной быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Официальный дебют смартфона ожидается уже в текущем квартале.