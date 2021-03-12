OPPO Find X3 Pro уже доступен для предзаказа

Oppo Find X3 Pro — флагманский смартфон премиум-класса, оснащенный 6,7-дюймовым 10-битным изогнутым дисплеем OLED с разрешением QHD+ и процессором Qualcomm Snapdragon 888. Это самый производительный смартфон на рынке на текущий момент, который также оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт. Но, конечно, главной особенностью смартфона выступает система камер, которая позволяет снимать изумительного качества снимки, делать кадры с огромного расстояния и так далее. При этом изначально производитель назвал цену для мировых рынков, но точно не сказал, когда откроются предварительные заказы, тогда как сейчас на некоторых азиатских сайтах уже открыли предварительные заказы при цене в 1099 долларов.