OPPO Find X3 c Snapdragon 870 замечен в Geekbench

Некоторое время в сеть попало несколько скриншотов, которые показали ключевые характеристики грядущего смартфона OPPO Find X3. Например, утройство появилось с номером модели PEDM00 на AIDA64 и AnTuTu. Теперь телефон был замечен в базе данных Geekbench. В списке Geekbench OPPO PEDM00 в поле материнской платы указано «kona». Это кодовое имя связано с мобильной платформой Snapdragon 865. Однако скриншот страницы «О телефоне» устройства показал, что оно работает на мобильной платформе Snapdragon 870, которая представляет собой обновленную версию Snapdragon 870 тактовой частотой 3,2 ГГц. Обладая 8 ГБ ОЗУ, Find X3 набрал 4280 баллов в одноядерном тесте и 12843 балла в многоядерном — это достаточно крутой показатель на сегодняшний день.