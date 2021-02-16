OPPO Find X3 получит странный дизайн и мощную начинку

Еще в октябре в утечке утверждалось, что будущий флагманский телефон OPPO будет оснащен процессором Snapdragon 870. Теперь многочисленные доказательства, представленные различными инсайдерами, показали, что Find X3 Pro будет оснащен мощнейшим мобильным процессором Snapdragon 888. А у базовой модели, которая получила название Find X3, используется процессор Qualcomm Snapdragon 870. Также скриншоты из бенчмарков показывают, что Find X3 получит дисплей с разрешением 1080 x 2412 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. А еще в сети появилась информация о том, что данный смартфон получит достаточно странный дизайн корпуса, который обеспечит пользователя выпирающей панелью с камерами. Вопрос только в правдивости данных изображений.