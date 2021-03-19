OPPO Find X3 продали огромной партией за 15 секунд

Новейший флагманский смартфон OPPO под названием OPPO Find X3 официально поступил в продажу сегодня в Китае по стартовой цене 4499 юаней. Вскоре после этого компания объявила, что всего за 15 секунд после поступления в продажу серии Find X3 было заработано 100 миллионов юаней. Смартфоны доступны в трех цветовых вариантах - Condensed White, Mist Blue, Mirror Black. Модель Find X3 8 ГБ + 128 ГБ стоит 4499 юаней (около 691 долларов), а модель 8 ГБ + 256 ГБ - 4999 юаней (примерно 767 долларов). Топовая комплектация Find X3 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 5999 юаней (приблизительно 921 доллар). Вероятно, новинки очень понравились потенциальным покупателям, если устройство продали такой огромной партией всего за 15 секунд после старта.

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