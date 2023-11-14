OPPO Find X7 Pro+ может получить два перископных модуля

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания OPPO тестирует смартфон серии Find X7 Pro (Plus или Ultra) с продвинутой камерой. Её главной особенностью являются две перископные камеры. Одна имеет 2,7-кратный оптический зум, а вторая – 6-кратный. Доберется ли этот прототип до прилавков, скоро узнаем.

По предварительным данным, OPPO Find X7 Pro также оснастят 2K-экраном производства Samsung с высокочастотным ШИМ, пониженным энергопотреблением, высоким уровнем глубины цвета и полноэкранной яркости, а также поддержкой спутниковой связи.