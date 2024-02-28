OPPO Find X7 Ultra не выйдет в Европе

Компания Oppo объявила на выставке MWC 2024, что её новые смартфоны вернутся на европейский рынок после конфликта с Nokia. Китайский производитель заключил соответствующее соглашение с испанской компанией Telefonica. Что касается конкретных смартфонов, то представители компании заявили, что “следующее поколение серии Find» выйдет в Европе. Это значит, что уже представленные флагманы Find X7 и X7 Ultra не появятся в европейской продаже.

Напомним, что Oppo Find X7 Ultra оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony LYT-900 второго поколения и оптическая стабилизация), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), фронтальной камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной операционной системой Android 14 c фирменной прошивкой ColorOS.
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