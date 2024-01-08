OPPO Find X7 Ultra получит систему защиты во время звонков

Несколько дней назад компания OPPO поделилась образцами фотографий, сделанных камерой смартфона OPPO Find X7 Ultra, и они выглядели абсолютно феноменально. Сегодня компания опубликовала несколько образцов фотографий, сделанных двумя перископическими камерами будущего устройства, и они тоже впечатляют качеством и детализацией. Эти изображения были сняты с помощью двойной перископической камеры OPPO Find X7 Ultra с объективом 65 мм и 135 мм. Естественно, кадры, которые компания опубликовала в своих социальных сетях, выглядят феноменально, потому что их в том числе делал профессиональный фотограф, но результат всё равно впечатляет. И стоит иметь в виду, что эти фотографии сделаны не при помощи основного датчика Sony LYT-900, так что основная камера будет делать ещё более качественные снимки в конечном итоге.

Также смартфон, по сообщениям инсайдеров, вводит функцию двустороннего приватного звонка, которая обеспечивает гораздо большую конфиденциальность во время телефонных разговоров. OPPO Find X7 Ultra также имеет режим VIP, который предлагает высокий уровень безопасности, но пока что, если честно, не совсем понятно о чём именно идёт речь и как этот режим будет реализован на самом деле. Но, конечно, можно с уверенностью заявить, что данное устройство обладает приличной производительностью, у него стильный корпус и качественные камеры топового уровня, так что и стоимость у устройства будет впечатляющей — в этом можно не сомневаться.
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