OPPO Find X7 Ultra стал лидером рейтинга DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования камерофона OPPO Find X7 Ultra, выпущенного в начале года. Аппарат набрал 157 баллов, разделив первое место общего рейтинга вместе с Huawei Mate 60 Pro+. Эксперты хвалят камеру смартфона практически во всех компонентах. Из минусов отмечена невысокая детализация при съемке на сверхширокоугольный модуль и на модуль с телеобъективом при фотографировании с небольшого расстояния.

Напомним, что OPPO Find X7 Ultra характеризуется флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900 второго поколения иOIS ), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), селфи-камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно.
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