OPPO Find X7 выйдет в релиз с очень стильным корпусом

По информации западных инсайдеров, компания OPPO готовится выпустить свои флагманские смартфоны OPPO Find X7 и OPPO Find X7 Ultra в самое ближайшее время, и эти смартфоны определённо заинтересуют потенциальных покупателей со всего мира — как минимум своим дизайном и системой камер. Одна из основных фишек смартфона OPPO Find X7 и его Ultra-версии заключается в том, что OPPO использует много элементов дизайна из OnePlus Open, которые так понравились пользователям со всего мира. И это вполне логично, ведь у компаний один владелец. И многим потенциальным покупателям дизайн с несколькими цветовыми элементами вполне может подойти.

Например, если пользователь очень хочет получить сочетание стекла и кожаной задней панели, то Ultra-вариант OPPO Find X7 подойдёт просто идеально. Впрочем, стоит сказать, что стандартная версия флагмана получила не меньше внимания дизайнеров компании — модель доступна в чёрном цвете и весьма необычной лавандовой расцветке, что в определённом роде делает устройство уникальным. Ведь на рынке не так уж много смартфонов в цвете лаванды. Остаётся лишь надеяться, что производитель сможет выпустить не просто красивый смартфон, но и достаточно производительное решение, ведь просто на цвете корпуса и оформлении тыльной панели далеко не уедешь. Да и сейчас смартфоны стоят столько, что их чаще всего носят в чехле, а в этом случае преимуществ от эксплуатации гаджета со стильными элементами отделки просто нет смысла — вы их не увидите.
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