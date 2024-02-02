OPPO Find X7 возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением операционной системы Android. Неожиданно первое место занял OPPO Find X7 на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9300. На втором месте расположились iQOO 12 Pro и ASUS ROG 8 Pro на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Замыкает пятерку лидеров камерофон OPPO Find X7 Ultra. Любопытно, что OnePlus 12 оказался производительнее Red Magic 9 Pro+, который может похвастаться встроенным кулером. Также в десятку вошел iQOO Neo 9 Pro на все том же процессоре Dimensity 9300.

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