OPPO Find X8 Pro не получит дюймовый сенсор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые параметры флагманского камерофона OPPO Find X8 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,7-6,8-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки и тыльной квадрокамерой с двумя перископными модулями. Главный модуль будет основан на сенсоре Sony LYT-800 размера 1/1,43". Судя по всему, дюймовый датчик изображения достанется только дорогому Find X8 Ultra.