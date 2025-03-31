OPPO Find X8 Ultra, X8s и X8s+ показали на студийных фото

Китайские издания и блогеры опубликовали множество живых фотографий флагманских смартфонов OPPO Find X8 Ultra, X8s и X8s+, официальный релиз которых запланирован на 10 апреля. Авторы обзоров отмечают, что дизайн OPPO Find X8 Ultra кажется менее эффектным, чем у предшественника Find X7 Ultra. При этом многие хвалят компактный Find X8s за очень тонкие рамки вокруг экрана.

Напомним, что Find X8 Ultra должны оснастить 6,82-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления изображения 120 Гц, 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, АКБ ёмкостью 6100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также тыльной камерой с двумя перископическими модулями. Find X8s получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей, однокристальную систему MediaTek Dimensity 9400+, батарею на 5700 мАч, а также поддержку 80-Вт и 50-Вт зарядок.

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