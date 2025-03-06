OPPO Find X8 Ultra будет заряжаться за 35 минут

Компания Vivo раскрыла новые подробности о топовом смартфоне OPPO Find X8 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат сможет заряжаться с 0% до 100% за 35 минут благодаря поддержке 100-Вт проводной быстрой зарядки. Также производитель рассказал о поддержке беспроводной зарядки мощностью 80 Вт и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69. Инсайдер Digital Chat Station в комментариях к этой новости заметил, что в Find X8 Ultra будет использоваться двухсекционный аккумулятор суммарной ёмкостью 6000 мАч. Ранее OPPO заявила, что её новый флагман будет «Королем ночи», намекая на возможности основной камеры в ночной съемке.