OPPO Find X8 Ultra получит продвинутую ночную съёмку

Один из руководителей компании OPPO Чжоу Ибау поделился подробностями о флагманском камерофоне Find X8 Ultra, который еще не был представлен официально. Он назвал грядущую новинку «Богом ночи», намекая на продвинутые возможности съемки в условиях слабого освещения. Утверждается, что снимки смогут похвастаться отсутствием шумов и естественной цветопередачей при съёмке портретов.

Также ожидается выход компактного флагмана OPPO Find X8 mini, которому приписывают наличие корпуса толщиной чуть больше 7 мм, 6,3-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K, тройной тыльной камеры с 50-Мп модулями (включая 3-кратный перископный), 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9400 с максимальной частотой до 3,63 ГГц и поддержки беспроводной зарядки.