OPPO Find X8 Ultra скопирует Action Button у iPhone

Как известно, выпущенный в прошлом году флагманский смартфон OPPO Find X8 Pro получил кнопку камеры в стиле iPhone 16 Pro. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, в грядущем камерофоне Find X8 Ultra будет реализована еще одна особенность смартфонов Apple. Речь идет о переключателе режимов Action Button. При этом кнопка камеры в Find X8 Ultra тоже будет. Официальная презентация нового флагмана OPPO ожидается уже в следующем месяце.

Что касается OPPO Find X8 Pro, он оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9400, камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5910 мАч и поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно.
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