OPPO Find X8s получит защиту от воды

Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфоне Find X8s, который будет представлен уже 10 апреля. Итак, аппарат оснастят 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и рамками шириной 1,25 мм, корпусом толщиной 7,73 мм и массой 179 граммов, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+, которая дебютирует в апреле, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, предустановленной фирменной прошивкой ColorOS 15 и различными функциями искусственного интеллекта.