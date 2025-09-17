OPPO Find X9 Pro показали на шпионском фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен смартфон OPPO Find X9 Pro. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, перед нами действительно изображен грядущий флагман, однако блок основной камеры здесь закрыт антишпионским чехлом. Согласно предыдущих данным, блок камеры будет квадратным, а не прямоугольным. Также сегодня китайский производитель опубликовал первую фотографию, сделанную на 200-Мп перископный модуль.

Предполагается, что в состав основной камеры войдут модули разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony LYT-828, 200 Мп (как раз перископный на сенсоре Samsung HP5 и 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5). В качестве аппаратной основы будет использоваться топовый процессор Mediatek Dimensity 9500.