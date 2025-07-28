OPPO Find X9 Pro получит Dimensity 9500 и батарею на 7500 мАч

Мобильный процессор Dimensity 9500, по всей видимости, будет представлен примерно в одно время со Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm. И вскоре после этого крупные производители смартфонов начнут делиться подробностями о своих флагманах, которые получат новейшие процессоры. Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, одним из первых смартфонов на базе Dimensity 9500 станет флагманский OPPO Find X9 Pro. Однако мощный мобильный процессор — не единственное достоинство этой модели. Одной из главных особенностей модели станет батарея ёмкостью 7500 мАч, в которой используется кремний-углеродная технология. Благодаря энергоэффективности Dimensity 9500, новинка может показать одни из лучших показателей автономности среди флагманов 2025 года.

К тому же ожидается поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, что позволит заряжать смартфон быстрее, даже без кабеля. Устройство также будет оснащено 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с 2,5D-стеклом и, предположительно, подэкранным ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев. Заявлена высокая степень защиты корпуса — IP68 или IP69, что говорит о надёжной защите от воды и пыли. Что касается камер, на тыльной стороне ожидается основной сенсор на 200 Мп (предположительно от Samsung), дополненный двумя 50-мегапиксельными модулями. Такая конфигурация делает Find X9 Pro одним из самых амбициозных флагманов на горизонте. Вопрос только в стоимости данного устройства.
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