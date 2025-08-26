OPPO Find X9 Pro получит батарею на 7500 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл параметры флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, поддержки SMS через спутниковую связь Beidou, батареи ёмкостью 7500 мАч, поддержки 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,78-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, ОС Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16, белой, пурпурно-серой и ярко-розовой расцветок, корпуса массой 224 грамма, а также тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-828 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5) и 200 Мп (перископ с трехкратным оптическим приближением на сенсоре Samsung HP5).